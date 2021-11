Brolo, il sindaco Laccoto chiede all’Asp di lasciare aperto hub vaccinale

Il Sindaco di Brolo, on. Giuseppe Laccoto, ha chiesto al Commissario straordinario per l’emergenza Covid di Messina, prof. Alberto Firenze, e al Commissario Straordinario dell’Asp di Messina, dott. Bernardo Alagna, di mantenere l’operatività dell’hub vaccinale di Piazza Annunziatella, dopo la paventata chiusura, prevista per il prossimo 30 novembre.

“Sono fiducioso che questa richiesta possa essere accolta in considerazione della necessità di dare nuovo impulso alla campagna vaccinale con la prevista somministrazione delle terze dosi” ha dichiarato il Sindaco Laccoto.

“Ma sarebbe anche un messaggio importante all’intera popolazione messinese sulla necessità di ricevere il vaccino per affrontare il virus”.

La comunità brolese, per altro, ha risposto molto bene alla campagna vaccinale, superando quota 86% della popolazione vaccinata.