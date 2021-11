Al via la settimana “Erasmus +” per l’I. C. di Torrenova. Accolte le delegazioni degli studenti stranieri

“Quella appena iniziata sarà senza dubbio una settimana elettrizzante per l’Istituto comprensivo di Torrenova impegnato da lunedì 22 novembre nelle attività previste dal Progetto Erasmus+ Accept me as I am! Beyond differences.” Lo comunica la dirigenza con una nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comprensivo tirrenico.

“L’Istituto ospiterà per l’intera settimana con grande entusiasmo i partner stranieri provenienti da Romania, Grecia, Lituania, Croazia e Spagna mettendo in atto con loro e per loro attività che coinvolgeranno gli alunni della scuola di ogni ordine e grado, i quali avranno modo di interagire attivamente con i docenti stranieri. Tante le energie messe in campo per l’occasione dalla scuola che mostra sempre più la sua attitudine all’apertura e all’innovazione offrendo ai suoi alunni occasioni uniche di esperienza e integrazione.” Continua la nota.

Ieri mattina nel piazzale antistante la Scuola Secondaria di I grado di Rocca di Capri Leone si è svolta la cerimonia di accoglienza delle delegazioni alla presenza del Sindaco Filippo Borrello, dell’Assessore all’istruzione Lucia Carcione e alle autorità rappresentanti i Comuni di Torrenova e San Marco d’Alunzio. E’ intervenuta l’Onorevole Bernadette Grasso che si è complimentata per l’iniziativa e la grande valenza del Progetto internazionale il cui obiettivo prioritario è quello di promuovere la cultura dell’inclusione.

Molto soddisfatta la Dirigente Prof.ssa Antonina Gaglio che ha ringraziato tutti i presenti e in particolare gli alunni, i docenti e il personale che hanno lavorato per la riuscita dell’evento.