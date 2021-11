Pettineo, visita istituzionale del presidente del Parco dei Nebrodi

Visita istituzionale del Presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza a Pettineo, in occasione della Giornata dell’Albero.

La giornata ha rappresentato un momento d’incontro per una iniziativa altamente simbolica e strettamente legata all’Ente Parco che, per l’occasione, nell’intero fine settimana aveva partecipato ad analoghe iniziative nel comune di S.Agata Militello, fornendo gli alberi per la piantumazione nei giardini scolastici.

Pettineo, invece, ha costituito un interessante momento di aggregazione con l’inaugurazione della palestra all’aperto, alla presenza del Sindaco Domenico Ruffino. Occasione, inoltre, per riprendere il dialogo sulla proposta di inserimento del Comune all’interno della perimetrazione del Parco.

”Gli alberi sono la nostra storia e il nostro futuro: questa giornata rappresenta l’occasione per il dialogo e il confronto con gli Amministratori dei Nebrodi, nessuno escluso, sui temi che riguardano il futuro del nostro territorio” commenta il Presidente Barbuzza a margine dell’incontro.