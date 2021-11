Covid, in Sicilia 514 nuovi casi. Nessun decesso registrato

Scende ancora il numero dei nuovi contagi in Sicilia. Sono 514 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 13.927 tamponi processati oggi. Ieri erano stati 567 su oltre 22.700 test elaborati. Per effetto del minor numero di tamponi processati l’ incidenza sale dal 2,5% al 3,7%.

La Sicilia è al sesto posto tra le Regioni per nuovi contagi del giorno, al primo c’è l’Emilia Romagna con 991 nuovi casi.

Gli attuali positivi sono 10.778 con un aumento di 396 contagiati. Pochi i guariti, soltanto 118. Oggi, fortunatamente, non si sono registrate vittime.

Sul fronte dei ricoveri ospedalieri si registra un incremento. Sono 393 degenti, 14 in più rispetto al report di ieri. Di questi 41 sono ricoverati in terapia intensiva, uno in più dall’ultimo dato.

Per quanto riguarda la suddivisione dei nuovi casi nelle singole province, oggi in testa Palermo con 175 casi subito seguita da Catania con 174. A Messina i nuovi contagiati sono 55, Siracusa 32, Agrigento 25, Ragusa 24, Caltanissetta 12, Enna 10 e Trapani 7.