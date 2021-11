Torrenova, inaugurata la nuova scuola materna di Serro Coniglio. Affissa una targa in onore dei coniugi Corpina

Colori vivaci, ambienti a misura di bambino ed una struttura moderna, efficiente e che rispetta i più recenti standard di sicurezza. È la nuova scuola materna di Serro Coniglio a Torrenova, inaugurata oggi pomeriggio, dopo gli interventi di demolizione e ricostruzione, avviati un anno fa.

A tagliare il nastro il primo cittadino, Salvatore Castrovinci, alla presenza del vice sindaco Massimiliano Corpina e della deputata regionale Bernardette Grasso. Alla cerimonia che si è tenuta in forma ristretta per l’emergenza covid, presenti l’assessore all’istruzione Gabriella Sgro, il presidente del consiglio Salvatore Rubino, la dirigente dell’Istituto comprensivo torrenovese Antonina Gaglio e padre Maurizio Salvatore Provenzale che ha officiato una breve preghiera di benedizione.

Il Comune, guidato dall’amministrazione Castrovinci aveva ottenuto un finanziamento di 900.000,00 euro nell’ambito del PO FESR 2014/2020 – Asse 10 Azione 10.7.1 finalizzata alla realizzazione di interventi di adeguamento sismico e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e aveva deciso di demolire e ricostruire l’edificio che per tanti anni è stato punto di riferimento per la comunità torrenovese e in particolare della piccola contrada.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Ecoedist s.r.l. di Brolo.

“Un traguardo importantissimo per il mondo della scuola impreziosito dalla presenza dell’On.le Bernadette Grasso, che non manca mai quotidianamente di essere presente e di collaborare in maniera determinante e fattiva con la nostra amministrazione comunale” afferma il sindaco “un traguardo raggiunto in meno di un anno grazie alla grande sinergia e serietà che ha contraddistinto il lavoro della ditta aggiudicataria e del nostro rup ing. Fabio Marino”.

“Un momento particolarmente significativo è stato quello del ricordo della storia di questo plesso scolastico – aggiunge l’assessore Sgro – che ha da sempre avuto un forte ruolo centrale e sociale nella vita del nostro Paese e che risale a quando i coniugi Calogero Corpina e Maria Sinagra, con grande gesto di generosità, negli anni cinquanta, donarono al Comune il terreno di loro proprietà consentendo la realizzazione di un’opera di fondamentale importanza per i bambini torrenovesi.” Per questo, con grande commozione, ha preso parte alla cerimonia anche tutta la famiglia Corpina durante la quale è stata anche scoperta una targa per non dimenticare un gesto di così grande valore sociale.