Porto Empedocle, 348 migranti sbarcano nella notte. 40 sono minori

Sono 348, di cui 40 minori, i migranti che sono arrivati, a bordo del pattugliatore “Dattilo” della Guardia costiera, a Porto Empedocle, nell’agrigentino.

Il pattugliatore ha effettuato dei soccorsi in acque internazionali e poi ha fatto rotta verso Porto Empedocle. I migranti, a bordo di un peschereccio, sono stati sorpresi da avverse condizioni meteo marine e sono stati soccorsi nella notte tra venerdì e sabato a circa 70 miglia dalle coste siciliane.

Secondo quanto riportato da ANSA Sicilia, a partire da questa mattina i migranti sono stati sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid-19, fotosegnalati dalla polizia e poi smistati fra le varie navi quarantena che sono già entrate al porto. I quaranta minori andranno in Puglia entro stasera.

Guardia costiera ha soccorso anche un altro barcone in difficoltà con 70 migranti a bordo. Tutti sono stati tratti in salvo e portati ieri in sicurezza a Lampedusa.