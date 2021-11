L’acquedolcese Paolo Nicolosi “Pablo el bono” su Canale 5 a “Tu si que vales”

L’acquedolcese Paolo Nicolosi, 21 anni, torna sul grande schermo. Dopo aver partecipato nel 2019 in Rai a “Ballando con le stelle on the road” di Milly Carlucci, Paolo è approdato questa volta su Mediaset alla semifinale del talent show “Tú sí que vales” ideato da Maria De Filippi E Gerry Scotti, trasmessa sabato 20 novembre.

Paolo, affetto dalla sindrome di down, ha fatto della simpatia e della danza, che pratica da “5 o 6 anni.. oppure 7” come ha dichiarato a Maria De Filippi, le sue carte vincenti.

Questa sera, nella puntata della semifinale del talent, Paolo ha ballato sulle note di “Mediterranea” di Irama, preparando la coreografia con Rosalia Dodaro, la sua maestra di danza, che lo segue da tempo e per l’occasione lo ha accompagnato a Roma. Paolo ha conquistato 4 “vales” e il 94% dei si della giuria popolare.

Paolo ha strappato tanti sorrisi questa sera, in particolare all’imperturbabile Maria De Filippi, che ha appellato “bella bionda”, poi a Teo Mammuccari al quale ha rivelato che è il suo preferito, ma anche alla Sabrina Ferilli, alla quale ha spiegato che “Acquedolci è in provincia di Messina, bedda!”

E si rassegni Rudi Zerbi, perché “non riuscirà mai ad avere il suo stesso movimento di bacino”.