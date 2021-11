Covid, 567 i nuovi casi del giorno in Sicilia, di cui 206 nel messinese. 9 le vittime

La Sicilia resta al settimo posto tra le Regioni Italiane per nuovi contagi giornalieri da covid-19. Nella giornata di domenica 21 novembre sono stati 567 i referti positivi su 22.766 tamponi processati. In calo rispetto a sabato quando si sono registrati 648 i nuovi casi su circa 25.000 tamponi. Sostanzialmente stabile l’incidenza che si attesta al 2,5% (+0,2%)

Gli attuali positivi sull’Isola sono 10.382, +290 rispetto al dato precedente. I guariti sono 268. Sale il numero delle vittime rispetto a sabato, 9 quelle segnalate nel bollettino di domenica 21 novembre e riferite a giorni precedenti. Il totale dei decessi da inizio pandemia a 7.146.

Sono complessivamente 379 i ricoverati adesso, -17 rispetto a sabato 20 novembre. Di questi 339 sono degenti dei reparti ordinari (-11), mentre 40 sono pazienti ricoverati in rianimazione, +4 rispetto al report precedente e con 5 ricoveri in 24 ore.

E’ Messina a registrare la più alta percentuale di contagiati del giorno tra le province siciliane, con 206 nuovi casi (36%). Segue Catania 195. Poi Siracusa 55; Trapani 39; Caltanissetta 27; Ragusa 22; Palermo 13; Agrigento 8 e infine Enna 2.

Per quanto riguarda, invece, i dati dei ricoveri ospedalieri nella provincia peloritana, domenica 21 novembre si contano complessivamente 75 degenti covid, di cui 13 in rianimazione. Soltanto uno in meno rispetto al dato di sabato.