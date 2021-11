Capri Leone, riaperto il parco giochi adiacente piazza Faranda. Festa per i bambini

È tornato nella fruibilità dei piccoli caprileonesi il parco giochi adiacente la centrale P.zza Faranda, riaperto questa mattina.

“Restaurato, ingrandito e arricchito con nuovi giochi, molti dei quali riservati ai bimbi diversamente abili, il parco si è subito trasformato in una vera e propria festa di bambini, rappresentando una gioia per loro e per chi li guarda.” Scrive soddisfatto il primo cittadino Filippo Borrello. La riqualificazione del parco, con l’acquisto dei giochi adatti anche ai bambini con disabilità, è stata possibile grazie ai fondi stanziati dall’Assessorato alla famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana, che ha finanziato il progetto caprileonese con 27.000 euro.

“A giorni, facendo seguito alle richieste di numerose associazioni e comitati e ad un sentimento largamente condiviso, procederemo alla sua intitolazione.” Il nuovo parco, secondo indiscrezioni, potrebbe essere intitolato ad un giovane caprileonese, recentemente scomparso.