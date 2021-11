Covid, in Sicilia 648 nuovi casi. Sale il numero dei ricoverati nei reparti ordinari

Stabile l’incremento dei nuovi contagi da covid-19 in Sicilia. Sono 648 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov2 registrati sull’Isola nelle ultime 24 ore, su 25.059 tamponi elaborati. Nella giornata di ieri i casi del giorno erano stati 640.

Lieve aumento dell’incidenza dal 2,3% al 2,6%. La Sicilia è settima tra Regioni italiane per nuovi contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 1.930 casi.

Gli attuali positivi sono 10.092 con un aumento di 59 contagiati. I guariti sono 583, mentre oggi si contano altre 6 vittime, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 7.137.

Incremento dei ricoveri ospedalieri. Sono complessivamente 386 i ricoverati, +16 rispetto a ieri. In lieve calo i numeri in terapia intensiva: sono 36 i degenti adesso, due in meno rispetto a ieri, con 2 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore.

E’ Palermo la provincia con il maggior numero di nuovi contagi del giorno, 167. Al secondo posto Messina con 130, terza Catania con 103. Segue Siracusa 84, Trapani 45, Caltanissetta 39, Agrigento 38, Ragusa 28 ed Enna 14.