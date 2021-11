Mongiuffi Melia – Via ai lavori di messa in sicurezza della SP11. Costeranno oltre 937mila euro

Sono stati consegnati stamane, alla presenza del Sindaco metropolitano di Messina, dott. Cateno De Luca, i lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo la strada provinciale 11 di Mongiuffi Melia.

L’importo complessivo del progetto, inserito nel vigente Piano Triennale, della Città Metropolitana di Messina, ammonta a 937.600 euro, l’impresa aggiudicataria è il Consorzio Stabile infrastrutture Meridionali e, per loro, la Consorziata autorizzata ad eseguire i lavori Postrubbo s.r.l. con sede in Messina.

Gli interventi, attesi da vari anni, dureranno 6 mesi circa e mirano a eliminare i pericoli per la transitabilità derivanti principalmente dall’irregolarità della pavimentazione stradale, che si presenta in alcuni tratti deformata, dall’assenza o inadeguatezza di protezione laterale e di segnaletica stradale e dalla ridotta visuale in alcuni tratti strada.

I lavori sono previsti nel decreto n° 49 del 16 febbraio 2018 del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti: Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane, ai sensi dell’art. 1, commi 1076, 1077 e 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Lentini, il Direttore dei lavori è il geom. Giovanni Pinto, il Direttore operativo è il geom. Pasquale Chiaia.