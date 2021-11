Milazzo – Violento scontro auto-scooter, il 38enne Massimo Montecucco perde la vita

Ennesima tragedia sulle strade siciliane. A perdere la vita ieri sera un 38enne di Milazzo, Massimo Montecucco.

L’incidente si è verificato ieri, intorno alle 19, nella frazione di Fiumarella. L’uomo stava rientrando a casa da lavoro in sella alla sua Vespa quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta. L’impatto purtroppo è stato violentissimo e fatale per l’uomo.

Montecucco ha finito la sua corsa sull’asfalto, morendo sul colpo. A nulla sono valsi gli interventi dei soccorritori. Sul posto la Polizia Municipale e i carabinieri di Milazzo.

L’uomo era molto conosciuto e benvoluto in città. Lo dimostrano le centinaia di messaggi di cordoglio sulle sue pagine social: “Di te rimarrà un bellissimo ricordo. Il tuo destino era lasciare questa terra guidando la tua bellissima Vespa, sempre lucida e come dicevi tu “dalla cantata inconfondibile” .

Riposa in pace carissimo amico mio.” si legge in uno dei pensieri degli amici o ancora: “Ciao Massimo, ragazzo della porta accanto, che il Signore ti abbia in gloria.”

Un’altra vita spezzata troppo presto. Riposa in pace Massimo.