Covid – 640 nuovi casi oggi in Sicilia, 146 sono nel messinese. In calo i ricoverati

Non accenna ad allentare la crescita dei contagi in Sicilia: sono 640 i nuovi casi del giorno nell’isola, ancora in aumento rispetto a ieri, quando erano stati 501.

Sei le vittime del giorno, mentre l’incidenza sale poco al di sopra del 2,3% contro l’1,9% di ieri. L’isola oggi è al sesto posto per contagi, al primo c’è la Lombardia con 1.735 casi. Gli attuali positivi sono 10.033, con un aumento di 299 casi.

I guariti sono 350, mentre sul fronte ospedaliero si registra un consistente calo, di 18 unità: sono adesso 370 i ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 38, cinque in meno rispetto a ieri.

Tra le singole province è in testa Catania, con 175, ma segue a ruota Messina con 146. In tripla cifra anche Palermo con 101 casi, poi 75 a Trapani, 49 a Siracusa, 45 a Caltanissetta, 31 a Ragusa, 21 ad Agrigento e 12 ad Enna.

In Italia sono 10.544 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 10.638. Sono invece 48 le vittime in un giorno. Ieri erano state 69.