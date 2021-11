Veronica Orlando si è qualificata per campionati italiani di karate, per lei è la sesta volta

Veronica Orlando dell’asd “Scuola Karate Patti” ha ottenuto il pass per i campionati italiani di karate, in programma al centro olimpico federale di Ostia l’ultimo fine settimana di novembre. E’ la sesta volta che la Orlando partecipa alla fase nazionale dove, nell’edizione del 2019, ha ottenuto la medaglia d’argento.

La qualificazione per la Orlando è arrivata al palazzetto dello sport di Chiaramonte Gulfi, dove si sono disputati i campionati regionali di karate – specialità kumite – combattimento – riservati alle categorie junior – nati nel 2004-2005-2006 – maschili e femminili a cui hanno preso parte un centinaio di atleti di circa una trentina di società. La squadra pattese dei maestri Salvatore e Giuseppe Piccione ha presentato nella rassegna regionale due atleti; oltre alla Orlando, anche Luca Merlo.

Quest’ultimo, opposto al ragusano Diego Guarino, ha ottenuto un pareggio e ha dovuto arrendersi solo al giudizio arbitrale – 3 a 2, classificandosi undicesimo. La Orlando invece ha vinto il primo incontro contro la saccense Beatrice Curreri per 1 a 0; in finale pur pareggiando 1 a 1 contro la catanese Micaela Pittera, ha perso in funzione della regola che premia l’atleta che per primo va in vantaggio. Per la Orlando secondo posto e qualificazione ai campionati nazionali.

Nella foto da sinistra Veronica Orlando, il maestro Giuseppe Piccione e Luca Merlo.