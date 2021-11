Incidente sulla SS113 tra Capo d’Orlando e Capri Leone, traffico bloccato

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle 16.00 sulla SS113 in contrada Masseria, tra Capo d’Orlando e Capri Leone.

Due auto, entrambe marcate Renault, si sono scontrate causando un blocco del traffico sulla Statale. Fortunatamente nessun ferito. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto i carabinieri della stazione di Capo d’Orlando. Il traffico, dopo essere stato bloccato per una mezz’ora, sta lentamente riprendendo il suo corso di marcia.

In un altro incidente, avvenuto sempre sulla SS113, una moto si è scontrata contro un’auto. Ad avere la peggio il centauro, che ha riportato lievi ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118, prima di essere trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Ad intervenire sono stati i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello.