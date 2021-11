Gestione covid, riapertura laboratorio tamponi a Sant’Agata Militello e riorganizzazione Usca. Soddisfatto sindaco Castrovinci

“E’ finita da pochi minuti la riunione con il Prefetto, il Dott.Alagna e la dottoressa Paino e vi posso comunicare con grande entusiasmo che il laboratorio di S. Agata sarà riattivato entro la prossima settimana e sono state date anche rassicurazioni sulla riorganizzazione delle usca nel nostro territorio.” Lo ha comunicato il primo cittadino di Torrenova, Salvatore Castrovinci nella mattinata di oggi. Dopo aver scritto una nota lo scorso 11 novembre, indirizzata al Prefetto, Cosima Di Stani, nella quale il sindaco torrenovese aveva evidenziato tutte le criticità connesse alla gestione della quarta ondata Covid nel territorio tirrenico-nebroideo, questa mattina il Prefetto ha ascoltato le parti coinvolte in videoconferenza.

“Finalmente anche in questo territorio sarà garantito il diritto allo studio e il diritto alla salute. Ringrazio l’onorevole Bernardette Grasso per avermi supportato in questa ennesima battaglia per il nostro territorio.” Aggiunge Castrovinci, soddisfatto per i risultati raggiunti.