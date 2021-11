Gestione covid, il Prefetto di Messina convoca Asp, Commissario Straordinario e sindaco Castrovinci dopo la nota di protesta

Sulla base della nota di protesta inoltrata dal sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci sulle gravi criticità e le anomalie riscontrate nella recente gestione dell’emergenza covid, il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, ha convocato per domani una riunione in videoconferenza per approfondire la situazione.

Chiamati a partecipare, oltre al primo cittadino torrenovese, il Commissario Straordinario per l’emergenza covid di Messina, Alberto Firenze e il direttore generale dell’Asp di Messina Bernardo Alagna.

Lo scorso 11 novembre, lo ricordiamo, dopo che si erano riscontrati numerosi casi di positività sul territorio comunale torrenovese è in particolare a scuola, di fronte alle difficoltà e alle criticità riscontrate, con una nota indirizzata a Palazzo del Governo di Messina, Salvatore Castrovinci aveva messo, nero su bianco, come siano state smantellate sul territorio tirrenico-nebroideo tutte quelle strutture preposte a mettere in campo le attività necessarie a contrastare la diffusione del covid-19: vaccini, isolamento dei soggetti positivi e tracciamento dei contatti. In particolare Castrovinci ha evidenziato come sia stato chiuso il punto vaccinale dell’ospedale santagatese, che era diventato centro d’eccellenza per la somministrazione del siero anticovid, preferendo far confluire tutto sugli hub; come siano state depotenziate le locali Usca, strutture fondamentali nella gestione dell’isolamento dei contagiati e del tracciamento dei contatti; e, in ultimo, come sia stato chiuso anche il laboratorio per l’elaborazione dei tamponi molecolari attivato nel nosocomio di Sant’Agata Militello, dopo una lunga battaglia portata avanti dai sindaci del comprensorio per avere più velocemente gli esiti dei test, a pochi mesi dall’apertura ed in piena quarta ondata covid, in quanto sprovvisto delle necessarie autorizzazioni.

Si attende ora di capire quali saranno gli esiti dell’incontro.