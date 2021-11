Brolo, scontro frontale sulla SP 146 agricola. Coinvolte tre vetture

Scontro frontale nella tarda mattinata di oggi sulla SP 146 agricola per Ficarra, in contrada Siró nel territorio comunale di Brolo.

Sembra che una jeep Mitsubishi condotta da un anziano, mentre percorreva la SP in direzione monte, abbia sbandato andando ad invadere la corsia opposta, sulla quale sopraggiungeva frattanto una Opel Corsa. Le due vetture si sono scontrate frontalmente. Nel sinistro coinvolta anche una terza vettura, un furgoncino Fiat Ducato di una ditta, che pare stesse viaggiando in direzione mare e avrebbe tamponato la Opel. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani di Brolo per i rilievi del caso ed anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Patti. L’anziano conducente della jeep pare sia stato soccorso dai sanitari del 118, giunti sul posto in ambulanza. Si è reso necessario anche l’intervento dei Carabinieri della locale stazione per regolare il traffico. Sul posto la ditta SOS strade per la bonifica del manto stradale e gli interventi di ripristino del guardrail.