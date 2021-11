Patti: a 50 anni dalla costruzione della chiesa si celebrerà l’anno giubilare per la parrocchia del “Sacro Cuore”

Dal 28 novembre 2021 al 4 dicembre 2022 la parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” di Patti, guidata dal parroco don Giuseppe Di Martino, vivrà un intenso anno di grazia con un anno giubilare, concesso dalla Sede Apostolica in occasione del cinquantesimo anniversario dall’apertura al culto e dalla benedizione dell’edificio sacro.

E’ stato monsignor Antonino Travaglianti, canonico del capitolo della Cattedrale di Patti, incoraggiato dall’allora vescovo monsignor Giuseppe Pullano, che si adoperò, sul finire degli anni Sessanta, per la realizzazione dell’attuale chiesa del “Sacro Cuore di Gesù”, su terreno dei coniugi Antonio e Maria Tindara Lo Giudice.

“Sarà un anno speciale – sottolinea il parroco don Di Martino – per la comunità non per l’edificio, perché non riguarderà la chiesa fatta di mura ma l’intero popolo di Dio”. Naturalmente, durante l’anno giubilare saranno proposti parecchi momenti di incontro, riflessione, preghiera, affinchè possa davvero costituire per tutti “un evento di grazia”. L’apertura ufficiale sarà domenica 28 novembre, alle ore 17,30, con la celebrazione della messa solenne presieduta dallo stesso don Giuseppe Di Martino.