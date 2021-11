Nuova donazione di cornee al Piemonte di Messina

Nei giorni scorsi è stato eseguito un nuovo intervento di prelievo di tessuto a scopo di trapianto all’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo presso il P.O. Piemonte.

Si tratta di una donazione di cornee da parte di una donna di 74 anni, deceduta presso l’U.O. di Cardiologia. Il prelievo è stato effettuato presso la camera mortuaria. L’espletamento delle procedure è stato coordinato dal responsabile dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dott. Salvatore Leonardi, coadiuvato dalla dott.ssa Stefania Sorbetti, coordinatore infermieristico dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, e dal dott. Antonio Truscello, infermiere della stessa U.O.C.. Preziosa la collaborazione degli addetti alla camera mortuaria Gabriele Scionti e Angelo Iannelli.

A gestire le procedure con il Centro Regionale Trapianti, le anestesiste Lorenza Mazzeo, referente locale per la donazione degli organi del nosocomio, ed Elisa Melissari, e i dirigenti medici cardiologi Daniela Lembo e Francesco Speciale.

Si tratta di uno dei tanti gesti di grande generosità che si registrano al nosocomio di Viale Europa e che sensibilizza ancora una volta l’opinione pubblica sull’importante tematica della donazione organi.

È importante ricordare che le cornee possono essere donate da tutti fino ai 79 anni di età, ad eccezione di persone affette da particolari patologie per lo più di natura infettiva. Il prelievo può essere effettuato post mortem, entro le 24 ore, anche al domicilio, e il volto del donatore non resta in alcun modo sfigurato.

L’IRCCS mette a disposizione della popolazione un team di medici prelevatori che, operando in collaborazione con la Banca Occhi, potrebbe intervenire anche al domicilio.

Per informazioni e comunicazioni è possibile scrivere al dott Salvatore Leonardi mail salvatore.leonardi@irccsme.it; stanza medici tel. 09060128351; coordinatore 09060128352.

La Direzione Strategica dell’IRCCS, che nei giorni scorsi ha anche avviato una serie di incontri di informazione e sensibilizzazione sull’importante tematica presso gli Istituti di Istruzione Superiore cittadini, è particolarmente attenta al tema della donazione degli organi che promuove grazie anche alla costituzione di un Ufficio per il Coordinamento locale che opera in sinergia con l’associazione “Donare è Vita” presieduta da Gaetano Alessandro.