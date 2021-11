Barcellona Pozzo di Gotto: “I fondi per l’assistenza alla comunicazione ci sono!”

“Con due decreti di quest’anno sono stati stanziati fondi per i disabili destinati ai distretti e per quello di Barcellona Pozzo di Gotto ci sono 135.052,70 euro per disabili minorenni e 88.200,98 euro per i maggiorenni.”

Ritorna ancora sull’argomento il consigliere comunale del gruppo misto Ilenia Torre che invita l’amministrazione comunale e in particolare l’assessore Roberto Molino ad organizzare con tempestività un tavolo tecnico.

“Mi auguro che la priorità venga data, in questo momento, all’assistenza di tutti gli studenti disabili privati dei livelli minimi di assistenza previsti dalla legge, ha concluso la Torre; nell’attesa che il comune individui ulteriori risorse da inserire nel proprio bilancio, l’immediato utilizzo dei fondi regionali potrebbe garantire una boccata di ossigeno e consentirebbe di integrare le ore di assistenza alla comunicazione per tutti i nostri studenti disabili e per tutti i lavoratori impiegati nei relativi servizi. Mi auguro che l’amministrazione si attivi con tempestività, senza ulteriori ritardi, per decidere come utilizzare queste preziose risorse. Ciò non esonera in ogni caso il Comune dal farsi carico di prevedere apposite somme nei propri bilanci da destinare a servizi e tematiche così importanti.”