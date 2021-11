Sant’Agata di Militello – Convegno di Legambiente sui nuovi modelli di difesa della costa

Un nuovo modello di gestione delle aree costiere e della loro difesa, alla luce delle linee guida del contratto di costa “Tirreno 1”. Proprio mentre sono in corso di definizione progetti e investimenti di notevole entità finanziaria e di forte impatto, finalizzati a mitigare i rischi per le infrastrutture e per la popolazione sabato 13 novembre si è parlato di “Gestione sostenibile delle aree costiere” in un convegno studi organizzato da Legambiente Nebrodi e Officina Democratica Palauxilium di Sant’Agata Militello.

Diverse gli esperti intervenuti all’evento che è stato patrocinato dal Comune di Sant’Agata di Militello e dagli ordini professionali dei geologi, ingegneri, architetti e geometri: Enzo Pranzini, docente di dinamica costiera presso l’Università di Firenze, Franco Andaloro, associato alla stazione zoofila “Anton Dohrn” di Napoli, Giuseppe Fera, già docente di urbanistica presso l’Università di Reggio Calabria e Nanni Randazzo, docente di dinamica costiera presso l’Università di Messina.