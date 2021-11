S. Stefano di Camastra – 1° congresso scientifico internazionale sulla tutela dei paesaggi culturali

Non solo terra sotto i nostri piedi. Il suolo è un contenitore di elementi, geologici, biologici, archeologici, agricoli e culturali e come tale va studiato e protetto. E’ questo il “core” de la “Gestione Sostenibile dei Paesaggi Culturali nel contesto del Green Deal europeo” primo congresso scientifico internazionale organizzato a Santo stefano di Camastra dal 10 al 13 novembre dalla European Society for Soil Conservation e dalla European Ecocycles Society, con il patrocinio di Parco dei Nebrodi, Comune di Santo Stefano di Camastra, Università degli Studi di Palermo, Università di Gotemburgo e GAIA Education.

138 tra scienziati, tecnici, educatori, amministratori, politici e studenti hanno discusso nella sala di proiezione del Cineteatro Glauco di criticità sullo sfruttamento dei servizi ecosistemici, conservazione del patrimonio culturale e nuove prospettive per lo sviluppo futuro dei paesaggi culturali.

Il congresso si è concluso con una escursione scientifico-culturale presso la grotta di San Teodoro ad Acquedolci e punti di osservazione flora e fauna dislocati nel territorio di San Fratello. Un piccolo assaggio per i partecipanti delle risorse naturali, agricole, economiche e culturali del territorio del Parco dei Nebrodi.