Tortorici, auto sbanda e urta contro il guardrail. Feriti due giovani

Si è verificato intorno alle 17 di oggi un incidente stradale autonomo sulla scorrimento veloce per Tortorici.

Una Fiat Punto che viaggiava in direzione mare, per cause da accertare, ha perso aderenza con l’asfalto, andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Feriti il conducente ed il passeggero del mezzo, due giovani oricensi. A riportare ferite più gravi è stato il passeggero, inizialmente trasportato in ambulanza al P.S. del Barone-Romeo di Patti, e poi trasferito in elisoccorso a Messina. L’altro è invece stato trasportato all’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione per i rilievi.