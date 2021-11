Tripi: frana sulla provinciale 115 Tripiciana, transito dirottato sulla provinciale 114

A causa di una frana sulla strada provinciale 115 Tripiciana in prossimità Ponte nuovo di Tripi, questa parte della strada è stata totalmente interdetta al transito, per cui da Tripi e per Tripi è stato dirottato sull’arteria di collegamento San Cono.

Lo ha disposto con ordinanza il sindaco Michele Lemmo, dopo, che nel tardo pomeriggio di ieri si è innescato un movimento franoso lungo la provinciale 115 Tripiciana nel tratto tra il “Ponte Nuovo” e contrada Piano; massi sono finiti sulla sede stradale – foto Facebook, pagina istituzione del comune di Tripi e la frana lascia presagire l’accentuarsi dello smottamento che, orizzontalmente, si sviluppa su una lunghezza di circa una trentina di metri.

Da qui si è ritenuto precludere la circolazione sia pedonale che veicolare per cui il centro abitato di Tripi sarà raggiungibile esclusivamente attraverso la provinciale 114 Tripi -San Cono, quale via di transito anche tra Tripi centro e la frazione Campogrande.