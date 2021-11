Acquedolci, Alvaro Riolo annuncia la sua ricandidatura a sindaco per le elezioni 2022

“Cari Amici e Cittadini, comunico formalmente la mia candidatura a Sindaco per le elezioni di giugno 2022. È una decisione meditata e sofferta, ma accetto questo gravoso impegno con serenità ed entusiasmo.” L’avvocato Alvaro Riolo, attuale sindaco di Acquedolci ha annunciato nella tarda mattinata di oggi la sua intenzione di ricandidarsi alla poltrona di primo cittadino alle prossime elezioni amministrative, previste per giugno 2022 con una nota sulla pagina facebook “AscoltiAmo Acquedolci – Alvaro Riolo Sindaco”.

“Nella mia determinazione è stato decisivo l’invito di un’ampia parte della maggioranza uscente, degli amici che mi sono stati vicini supportandomi in questi anni difficili e in alcuni momenti drammatici. Ancor più determinante il sollecito di tanti giovani che vogliono affacciarsi per la prima volta alla politica e hanno apprezzato il nostro modello democratico e partecipativo. Ha inciso anche il desiderio di portare a compimento le tante opere i cui lavori sono in corso o stanno per iniziare.” aggiunge Riolo.

“Non ultima, la volontà di non cedere alle minacce, alle pressioni, alle quotidiane aggressioni mediatiche, alle fabbriche del fango che tentano di imbarbarire il clima politico. Cedere a tali condotte non solo avrebbe limitato la mia libertà personale ma anche di coloro che, pur volendo fare politica, non la fanno perché intimoriti da campagne di aggressioni personali. Questi metodi con me non funzionano. Si avvia a conclusione un lavoro di cinque anni che si voleva impedire ab origine, e che verrà illustrato ai miei cittadini al cui giudizio con rispetto e serenità mi rimetto.”