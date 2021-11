Zambuto: “C’è il rischio di una crisi istituzionale senza precedenti!”

Il governo Musumeci esprime sostegno e condivisione nei confronti della mobilitazione dei sindaci dell’Isola e manifesta preoccupazione per il rischio di una crisi istituzionale senza precedenti, che può compromettere la tenuta sociale nei territori.

Così l’assessore regionale alle autonomie locali Marco Zambuto sulla possibilità di dimissioni di massa da parte di 250 sindaci siciliani avanzata a conclusione dell’assemblea dell’Anci a Parma, denunciando l’impossibilità di approvare i bilanci.

«Le dimissioni dei sindaci – ha aggiunto Zambuto – non sarebbero in alcun modo gestibili attraverso le ordinarie procedure di commissariamento. Non vi sono in gioco, infatti, problemi specifici di singole realtà territoriali, ma emerge una grave criticità delle autonomie locali dell’Isola rispetto alla quale è necessario intervenire con risposte di sistema capaci di incidere sulle criticità finanziarie e sulle gravi carenze di personale.”