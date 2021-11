Terme Vigliatore: lavori di riqualificazione dell’area urbana a servizio del sito della Villa Romana, l’impresa ha citato il comune in giudizio

Il pagamento di alcuni lavori collegati alla riqualificazione dell’area urbana a servizio della Villa Romana di San Biagio di Terme Vigliatore sono l’oggetto di un processo al tribunale di Palermo.

I lavori se li è aggiudicati l’impresa “La Fenice” di Palermo, per un importo netto di oltre 300 mila euro, dopo che il comune ha ottenuto 675 mila euro dall’assessorato regionale

infrastrutture, impiegato 75 mila euro di cofinanziamento. L’azienda che ha realizzato un piccolo parcheggio per auto adiacente alla strada statale 113, poi un altro parcheggio per auto alla fine della via Plinio, di fronte al vecchio ingresso dell’area archeologia ed un grande parcheggio per auto e pullman accanto al nuovo ingresso sempre sulla statale.

In continuazione a quest’ultimo parcheggio c’è una vasta area per percorsi pedonali attrezzati a verde pubblico, chiede il pagamento dei lavori oggetto d’appalto a suo dire non contabilizzati e di altre voci di danno, che imputa a responsabilità del comune.

L’esecutivo di Bartolo Cipriano, condividendo le valutazioni del direttore dei Lavori, che ha reputato non dovute le somme richieste dall’impresa, si costituirà in giudizio con l’avvocato Orazio Giacinta di Barcellona. La prima udienza al tribunale di Palermo sarà il 13 dicembre prossimo.