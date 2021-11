Covid – 604 nuovi casi in Sicilia, 9 vittime. Stabili i ricoverati

Punta ancora verso l’alto la curva dei nuovi contagi del giorno in Sicilia: 604 i nuovi positivi del 10 novembre nell’isola, su oltre 26.000 tamponi processati: ancora in aumento rispetto ai 572 di ieri.

La Sicilia oggi è settima in Italia per incremento di nuovi casi dopo Veneto (1.077), Lombardia (1.066), Campania (959), Lazio (894), Friuli Venezia Giulia (650) ed Emilia Romagna (617), tutte regioni che comunque eseguono molti più tamponi rispetto al sistema sanitario siciliano.

Gli attuali positivi sono 8.859 con un aumento di 188 casi. I guariti sono infatti 419, mentre si registrano altre 9 vittime, che portano il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a ben 7.078.

Stabile, invece, il dato relativo ai ricoveri che sono 368, 2 in meno rispetto a ieri. Di questi 321 si trovano nei reparti Covid ordinari e 47 in Terapia intensiva (tre in meno rispetto al dato precedente).

Ecco la distribuzione dei nuovi casi provincia per provincia: Catania sempre in testa con 243, poi Messina 132 e Palermo 80. A Siracusa 68, Trapani 30, Agrigento 26, Caltanissetta 20, Ragusa 11 e infine Enna 6.

In Italia

La curva resta in salita anche in Italia, dove i nuovi casi sono 8.569: mai così tanti dall’8 maggio scorso. In aumento anche il trend dei decessi, 67 oggi, per un totale di 132.618 vittime dall’inizio dell’epidemia.