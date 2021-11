Capo d’Orlando, incidente autonomo sulla A/20. Illesi i 5 occupanti della vettura grazie alle cinture

Intorno alle 17.30 di oggi un incidente stradale autonomo si è verificato sul Viadotto Forno, nel territorio comunale di Capo d’Orlando dell’autostrada A/20 Messina-Palermo, in direzione Palermo.

Una Volkswagen Bora, condotta da un trentenne e con a bordo la moglie e i tre figli, di cui uno di pochi mesi, probabilmente a causa della velocità non commisurata alle avverse condizioni meteo, ha perso aderenza con l’asfalto, andando a sbattere violentemente.

Fortunatamente tutti gli occupanti della vettura avevano fatto tutti uso della cintura di sicurezza, mentre il bambino più piccolo era stato ben assicurato al seggiolino apposito e sono risultati tutti illesi, nonostante l’urto. Sul posto è intervenuta la Polstrada di S. Agata di Militello, sotto il coordinamento dell’ispettore Filippo La Rosa.

La Polizia Stradale, in ragione delle avverse condizioni meteo, raccomanda di commisurare la velocità del veicolo alle condizioni meteo e del manto stradale e di usare sempre i sistemi di ritenuta, quali cinture di sicurezza e seggiolini in presenza di bambini, che possono salvare la vita in caso di sinistro.