Patti: interventi a Marinello e nel centro storico, affidati i servizi tecnici

Sarà il raggruppamento temporaneo di professionisti “Rtp Taranto” di Messina, composto dagli ingegneri Luciano Taranto, Vito Leto e Francesco Venuto, per l’importo di circa 30 mila euro, ad eseguire la direzione dei lavori per la riqualificazione e realizzazione di percorsi naturalistici ed aree attrezzate per il miglioramento della fruibilità della riserva naturale orientata “Laghetti di Marinello” ed all’accrescimento dell’attività turistica.

Il progetto esecutivo dell’intervento, presentato nel 2017, è di oltre 1.300.000,00 euro; fu finanziato nel 2019 dall’assessorato regionale territorio e ambiente. Nel 2021 sono state assegnate le somme all’ufficio tecnico, perché venissero assegnati i servizi tecnici. Alla gara per la direzione dei lavori parteciparono tre operatori e se l’è aggiudicata la “Rtp Taranto”.

Per un altro intervento, il servizio tecnico di collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico dei lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale di via Sciacca Baratta da adibire ad uffici pubblici, è stato affidato all’architetto Marcello Lo Monaco di Torrenova per l’importo di oltre 4 mila euro. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Michele Gatto si riferisce ad un importo di oltre 1.200.000,00 euro, risorse finanziate dall’assessorato regionale infrastrutture. L’immobile si trova nel centro storico cittadino, poco sopra del municipio, fu adibito fino al terremoto del 1978 ad ospizio e poi fu abbandonato.