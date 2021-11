Milazzo: “A rischio il posto dei lavoratori nel sito industriale della RAM!”

“Avevamo manifestato la preoccupazione che per la RAM di Milazzo fosse alle porte un periodo particolarmente difficile, ora con la riduzione di investimenti, l’emergenza pandemica ed una programmazione non chiara e definita ai processi di riconversione green, stanno mettendo a serio rischio la tenuta occupazionale del sito industriale.”

Lo ha ricordato il segretario generale della Cisl Antonino Alibrandi, evidenziando come le fibrillazioni che da mesi si riscontrano tra i lavoratori dell’area della Raffineria preoccupino non poco la Cisl. «Non ci piace dire “l’avevamo detto” ma già ad inizio 2021, durante l’incontro con i vertici aziendali, avevamo manifestato la preoccupazione che per la RAM fosse alle porte un periodo particolarmente difficile.”

Per il segretario generale della Cisl Messina è necessario quindi un incontro urgente che veda tutte le parti affrontare il tema con responsabilità, una road map che guardi al futuro, ovvero alla riconversione dei siti industriali e alla formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori.