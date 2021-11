Messina: un arresto per detenzione a fine di spaccio di tre chilogrammi di marijuana

La Squadra Mobile della Questura di Messina ha arrestato un messinese di 60 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ stato trovato in possesso di 3 chilogrammi circa di “marijuana”, rinvenuta e sequestrata a seguito di perquisizione presso un autolavaggio del centro cittadino gestito dall’uomo. In particolare, la droga era occultata all’interno di uno zaino ritrovato in un locale adibito a ripostiglio, suddivisa in tre involucri termosaldati in cellophane. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Gazzi.