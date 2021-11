Infodrive Capo d’Orlando – Arriva il Black Friday biancoazzurro!

Infodrive Capo d’Orlando è da sempre vicina ai propri tifosi che da qualche settimana hanno finalmente potuto fare ritorno al palazzetto.

Dalle parole ai fatti: la società paladina ha deciso di cogliere l’occasione commerciale, ormai tradizionale, dei super sconti di fine novembre, per lanciare un’iniziativa a favore dei propri sostenitori.

In vista delle prossime due gare casalinghe, contro Udine e Orzinuovi, previste per domenica 14 e domenica 21 novembre, i tifosi potranno godersi le due partite dal vivo pagando un solo ticket.

Chi acquisterà un biglietto per qualsiasi settore, per la partita di domenica prossima alle 18.00 che vedrà la Infodrive opposta alla vice capolista Udine, ne riceverà in omaggio un secondo per la partita di domenica 21 novembre alle 18.00 tra Infodrive ed Orzinuovi.

Per approfittare di questa opportunità basterà recarsi presso la sede di via Beppe Alfano 1, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 a partire da mercoledì pomeriggio e fino a sabato mattina.