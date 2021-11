Frecciabianca in Sicilia, Bucalo (FdI): “Una chiara presa in giro per i siciliani”

«Ancora una volta il sottosegretario Giancarlo Cancelleri – accusa il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Ella Bucalo –, mostra scarso senso di appartenenza alla propria terra. L’avere partecipato entusiasta alla trionfale inaugurazione del treno Frecciabianca, una locomotiva vecchia di 30 anni destinata ai trasporti interni delle ferrovie siciliane, spacciandolo come “arrivo dell’Alta velocità sull’isola”, è un insulto alla intelligenza dei suoi conterranei. Come può, mi chiedo, un politico che dovrebbe avere a cuore le sorti del territorio di origine rendersi “complice” di una chiara presa in giro formulata dal governo nazionale nei confronti del popolo che lo ha votato? Né vale che abbia ammesso che non sarà sicuramente una rivoluzione, se a questo segue che, a suo dire, è comunque un passo avanti per migliorare la mobilità dell’Isola. Per Cancelleri è un passo avanti percorrere la tratta Messina-Palermo, appena 355 chilometri, in circa 4 ore e mezza? E poi, la smetta di parlare della necessaria realizzazione del Ponte sullo Stretto quando non ha fatto niente, a parte la fantascientifica idea di un tunnel sottomarino, per spingere un progetto già esistente. Cancelleri dovrebbe astenersi dal partecipare a inaugurazioni di vecchi treni modernamente farlocchi; astenersi dall’inneggiare una infrastruttura ancora all’anno zero per chiara volontà politica, e tacere. Oppure fare. Una volta per tutte», conclude Ella Bucalo.