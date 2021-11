Falcone: si è già iniziato a programmare, a partire dal Natale

Per il nuovo esecutivo di Falcone guidato da Nino Genovese è tempo di programmazione, nonostante l’esiguità delle finanze.

Infatti, pur tra le ristrettezze, non si può rimanere fermi, perché si avvicina il Natale, ma anche l’estate non è lontana e si deve stabilire per tempo cosa fare e come fare se si vuole creare movimento in paese. Per il Natale c’è già qualcosa in cantiere, ha ricordato l’assessore allo spettacolo Katiuscia Napoli, soprattutto per i bambini, perché per loro questa resta la festa più bella dell’anno.