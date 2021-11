Covid – 572 i nuovi casi del giorno in Sicilia. Curva ancora in crescita, ma diminuiscono i ricoveri

Punta ancora verso l’alto la curva dei nuovi contagi del giorno in Sicilia: 572 i nuovi positivi del 10 novembre nell’isola, ancora in aumento rispetto ai 504 di ieri.

Oggi, però, la provincia di Messina, che eguaglia il numero di casi di ieri (134) viene superata da quella di Catania, dove si registrano 163 nuovi casi del giorno. Segue Palermo con 92, e Siracusa con 60. 43 nuovi contagiati, poi, ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 23 a Trapani, 18 ad Enna e 6 a Ragusa.

Lieve calo, rispetto a ieri (quando erano state 11) nel dato relativo alle vittime del giorno: sono 9 (3 del 9 novembre, 4 dell’8 novembre, 1 del 7 novembre ed 1 addirittura del 27 agosto).

In netto calo, invece, il dato relativo ai ricoveri, con 24 persone dimesse dagli ospedali siciliani. Adesso sono 370 i ricoverati, di cui 50 in terapia intensiva (due in più, con tre ingressi del giorno).

L’isola scende al quinto posto per contagi del giorno, al primo c’è la Lombardia, che sfonda quota mille facendo registrare 1.073 casi giornalieri, segue il Veneto con 931, la Campania con 814 e il Lazio con 796. Gli attuali positivi sono 8.671 con un aumento di 47 casi, in virtù di ben 516 guarigioni nelle ultime 24 ore.

In Italia

La curva resta in salita anche in Italia, dove sono stati 7.891 i nuovi positivi al Coronavirus (ieri 6.032). 60 le vittime in un giorno (ieri 68).