Covid, 1.262 gli attuali positivi nel messinese. Preoccupazione a Mistretta, 79 i casi accertati

Messina al primo posto tra le provincie siciliane per numero si nuovi contagi giornalieri, seguita da Palermo e Catania. Secondo il bollettino di martedì 9 novembre, sono 134 i referti positivi sui test per il coronavirus eseguiti.

A destare preoccupazione, nei comuni dell’entroterra dei Nebrodi, è Mistretta, dove sono 79 gli attuali positivi sul territorio. Tra questi ci sarebbero una ventina di soggetti in età scolare. Secondo i dati aggiornati all’8 novembre in provincia sono 1.262 gli attuali positivi. Nel nostro servizio, a grandi linee, la distribuzione dei contagi sul territorio.

Secondo i dati di oggi resta, invece, sostanzialmente invariato il numero dei ricoveri, 58 in tutto, di cui 11 in terapia intensiva, con un ricoverato in meno rispetto al dato del 09 novembre. Si registra un decesso, avvenuto ieri al Policlinico di Messina. Si tratta di un 79enne messinese che, secondo quanto appreso, non era vaccinato.