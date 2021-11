S. Stefano di Camastra: scienziati da tutto il mondo a confronto su gestione sostenibile dei paesaggi culturali

La ESSC (European Society for Soil Conservation) e la EURECYS (European Ecocycles Society), con il patrocinio del Parco dei Nebrodi, del Comune di Santo Stefano di Camastra, l’Università degli Studi di Palermo, l’Università di Gotemburgo e GAIA Education, organizzano il 1° Congresso Internazionale Congiunto sulla “Gestione Sostenibile dei Paesaggi Culturali nel contesto del Green Deal europeo”.

Il Congresso, in programma a Santo Stefano di Camastra, avrà inizio giorno 10 novembre. L’obiettivo è quello di riunire scienziati, tecnici, educatori, amministratori, politici e studenti per discutere sulle criticità riguardanti lo sfruttamento dei servizi ecosistemici, la conservazione del patrimonio culturale e di valutare nuove prospettive per lo sviluppo futuro dei paesaggi culturali nel contesto del Green Deal europeo.

Il prestigioso appuntamento si articolerà in una sessione plenaria con relatori di fama mondiale e quattro sessioni scientifiche che affronteranno numerosi argomenti nel campo della conservazione del suolo e il Green deal europeo, dell’agricoltura e la gestione delle risorse naturali, dei fondamenti e criticità dello sviluppo regionale sostenibile, della gestione del patrimonio culturale ivi inclusi i paesaggi culturali.

Il congresso si concluderà con una escursione scientifico-culturale per far conoscere l’unicità delle risorse naturali, agricoltura, economia e cultura del territorio del Parco dei Nebrodi.

“Oltre 100 iscritti e relatori da tutto il mondo, per una vera e propria ripartenza delle attività congressuali dell’Ente – commenta Domenico Barbuzza, Presidente del Parco dei Nebrodi –, puntiamo molto su questo appuntamento, per gli aspetti relativi alla conservazione del patrimonio culturale, grazie ai preziosi contributi della Comunità scientifica”.