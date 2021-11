Rapinatore seriale di supermercati arrestato dai Carabinieri. In manette anche un ladro di Catania

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Catania, hanno arrestato il 46enne paternese Alfredo Conti.

Quest’ultimo, considerato un rapinatore seriale e tra l’altro già ristretto agli arresti domiciliari per altri analoghi altri fatti, dovrà espiare la pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di rapina aggravata e porto di armi oggetti ad offendere.

Nella fattispecie l’uomo, armato di un grosso coltello, lo scorso 5 aveva rapinato un supermercato di viale Dei Platani minacciando l’atterrita cassiera dileguandosi successivamente a piedi.

Il rapinatore pertanto, espletate le formalità di rito, e stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.

In un’altra attività, i Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato un catanese 48enne, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare di sottoposizione agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Catania.

Gli accertamenti hanno consentito di identificare il soggetto autore di una rapina consumata lo scorso maggio all’interno del supermercato Eurospin di Corso Indipendenza a Catania.

Il rapinatore in particolare, dopo aver acquistato generi alimentari e sfruttando la confusione generata dal gran numero di clienti presenti, ha sottratto fulmineamente un’idropulitrice in esposizione, minacciando successivamente il personale del supermercato che nel parcheggio antistante cercava di rientrare in possesso della merce rubata.

L’uomo ha dapprima accennato ad una reazione respingendo fisicamente l’addetto alla sicurezza, quindi è partito in auto a gran velocità proprio mentre un dipendente del supermercato stava tentando di recuperare la refurtiva dal bagagliaio.