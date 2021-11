Covid-19 – Aumentano i contagi nel messinese: 78 attuali positivi a Milazzo, 70 a Mistretta

Cresce ancora il numero degli attuali positivi a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco Midili dall’Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 in provincia di Messina, nella giornata odierna in città sono ben 78 i milazzesi che sono risultati positivi al tampone. Una risalita che crea una certa apprensione.

Situazione delicata ancha Mistretta, dove sono 70 i casi di positività accertata e 141 le persone in quarantena precauzionale. “Siamo in vigile attesa – dice il sindaco Tatà Sanzarello –, a Mistretta un numero elevato di persone è vaccinato, la progressione dei casi accertati rimane al di sotto della soglia d’allarme in base al numero di tamponi eseguiti, pochissimi i soggetti con sintomi e solo due i ricoverati”. Aggiunge il primo cittadino: ”Nello stesso tempo stiamo monitorando costantemente la situazione e abbiamo chiesto il supporto delle forze dell’ordine per controllare il rispetto delle disposizioni di isolamento e quarantena e delle regole nei locali commerciali. L’attenzione resta alta” conclude Sanzarello.

Intanto nella provincia di Messina salgono i ricoveri ospedalieri, che dai 56 di ieri passano a 59. 38 i ricoverati al Policlinico di cui 6 in rianimazione, 13 al Papardo con due persone in gravi condizioni in terapia intensiva, poi 5 i degenti del Piemonte e 3 al Cutroni-Zodda.