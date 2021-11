Barcellona Pozzo di Gotto, scontro frontale tra due auto, il bilancio è di sei feriti

Incidente frontale sulla strada statale 113 a Barcellona Pozzo di Gotto, nei pressi della galleria Sant’Antonio. Per cause in corso di accertamento ieri notte si sono scontrate due auto; nell’incidente sei persone sono rimaste ferite.

Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto al comando del luogotenente Carmelo Mucella, che hanno avviato le indagini; poi i sanitari del 118 e gli agenti del commissariato, intervenuti per regolare la viabilità.

Non ha invece determinato conseguenze per le persone, ma solo per l’auto, l’incidente autonomo che si è verificato ieri notte sulla A/20, direzione Palermo, nel territorio di Caronia.

Sul posto gli agenti della Polstrada di Barcellona Pozzo di Gotto.