Sant’Agata di Militello – Da domani via alla mensa scolastica

Al via da domani, martedì 9 novembre, il servizio di mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia, della primaria e per l’asilo nido.

I pasti saranno preparati, dal personale della ditta aggiudicataria del servizio, presso il centro cottura del plesso della scuola “Capuana” e quindi consegnati direttamente nei plessi scolastici in cui sono ubicate le varie classi. La tabella dietetica nutrizionale, così come approvata dall’Asp competente, è consultabile sul sito istituzionale del comune di Sant’Agata di Militello.

“Nonostante i lavori in atto presso la scuola Capuana, – dichiara Ilaria Pulejo, Assessore alla Pubblica Istruzione del comune – sarà possibile utilizzare i locali del centro cottura sito in un ala della scuola non interessata direttamente dai lavori. Un ringraziamento va all’ufficio pubblica istruzione del comune, guidato dalla dirigente D.ssa Piera Zingales che, insieme all’ufficio tecnico si sono adoperati per superare le criticità presentatesi insieme a tutti gli adempimenti necessari utili all’avvio del servizio dopo l’ aggiudicazione della nuova gara. SI ricorda, infine, che al comune di Sant’Agata di Militello è operativa l’app “Donacod”, che permetterà ai genitori di gestire interamente i servizi refezione scolastica, senza alcun costo aggiuntivo, attraverso la piattaforma telematica, gestita dall’azienda promotrice.

Per ogni alunno verrà creato un borsellino digitale e i genitori non dovranno più recarsi in comune per il ritiro dei blocchetti. Le prenotazioni saranno infatti gestite tramite l’app e saranno i genitori a segnalare solo l’assenza al servizio tramite una semplicissima funzionalità dell’app. Sarà possibile conoscere il menù del giorno e tenere sempre sotto controllo il proprio credito per poter fruire del servizio refezione, con la massima trasparenza del servizio”.