Falcone in festa per i 100 anni della signora Rosa Lo Presti

La comunità di Falcone è in grande festa per i 100 anni della signora Rosa Lo Presti.

Questa mattina, oltre a ricevere familiari, parenti ed amici, che le hanno formulato gli auguri per questo straordinario compleanno, sono arrivati a casa il sindaco Nino Genovese e gli assessori Katiuscia Napoli ed Aljona Papa; le hanno consegnato una targa, formulando anche loro gli auguri a nome di tutto il paese.

La signora Lo Presti ha ricordato ancora le vicende della sua famiglia, il duro lavoro dei campi e anche altri lavori per sfamare i suoi figli. Questi ultimi, dal canto loro, non hanno dimenticato i sacrifici compiuti dalla mamma negli anni passati, quando lei lavorava per dare loro il sostentamento.