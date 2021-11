Covid – Torrenova, confermate altre 4 positività a scuola. Il sindaco ottiene lo screening per gli studenti

Cresce la preoccupazione a Torrenova, dove sono 4 le positività al tampone molecolare accertate oggi in ambito scolastico. Si tratta di 4 studenti della scuola media.

Salgono così a 8 i casi registrati nelle scuole torrenovesi, dove oggi e domani le lezioni sono state sospese con ordinanza sindacale per consentire la sanificazione dei locali.

L’Usca santagatese, accogliendo la richiesta del sindaco Salvatore Castrovinci, in via straordinaria, ha accordato uno screening di massa sulla popolazione scolastica, che si terrà domani alle 10 presso il campo sportivo di Torrenova. Lo screening è rivolto a tutti gli alunni dell’Istituto comprensivo, da quelli che frequentano la scuola dell’infanzia fino alla secondaria, agli insegnanti ed ai collaboratori scolastici. “Spero che domani ci sia un’adesione massiccia allo screening” ha detto il primo cittadino “Mi unisco all’appello del sindaco” ha fatto sapere la dirigente scolastica Antonina Gaglio ai genitori “Mi auguro che domani parteciperete numerosi allo screening. Dobbiamo essere uniti e consapevoli che dobbiamo evitare il peggio e continuare il percorso in sicurezza”.