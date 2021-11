Covid – 416 nuovi casi in Sicilia, ancora in crescita i ricoveri. 101 nuovi casi a Messina

Sono 416 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 16.071 tamponi processati, con un tasso di positività del 2,5%. Ieri i nuovi positivi erano 359 su circa 21 mila tamponi.

L’isola è al quinto posto per contagi giornalieri tra le regioni, secondo il bollettino di lunedì 8 novembre: al primo c’è l’Emilia Romagna con 536 casi.

Gli attuali positivi sono 8.425, con un incremento di 648 casi, dato che la regione comunica di aver effettuato un ricalcolo, a causa di alcuni dati errati in precedenza dall’ASP di Messina: sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, ben 354 sono relativi a periodi precedenti al 5 novembre.

I guariti sono 121, mentre si registra un’altra vittima, che porta il totale dei decessi nell’isola da inizio pandemia a 7.049.

I ricoverati sono 379 in tutto (17 in più di ieri), di cui 333 nei reparti ordinari e 46 in terapia intensiva (4 in più, con 6 nuovi ingressi del giorno).

Sul fronte del contagio nelle singole province, Catania ancora in testa con 180, poi Messina con 101 (455 con i casi ricalcolati) e Palermo 68. Più bassi i dati nelle altre città: Siracusa 22, Trapani 13, Ragusa 12, Agrigento 10, Caltanissetta 9 e 1 ad Enna.

A livello nazionale i nuovi casi sono 4.197, contro i 5.822 di ieri e soprattutto i 2.818 di lunedì scorso, paragone più appropriato. I decessi sono 32 (ieri 26), per un totale di 132.423 vittime dall’inizio dell’epidemia.

In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in più, con 35 ingressi del giorno e salgono a 415, mentre i ricoveri ordinari sono 147 in più, 3.362 in totale.