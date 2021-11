Alle ore 15.00 circa di oggi la squadra dei Vigili del Fuoco di Lipari è intervenuta per soccorrere una persona, in località Valle Muria.

Il malcapitato di circa 30 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è scivolato da due metri di altezza, riportando un trauma cranico e una frattura al polso.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con l’elicottero AW139 Drago 142, proveniente dal nucleo elicotteri VVF di Catania del reparto volo VVF, per trasportare l’uomo al Policlinico di Messina.