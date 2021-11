Covid – In Sicilia 359 nuovi casi, 2 le vittime

Sono 359 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 21.284 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 301 su circa 21 mila tamponi.

L’isola è al settimo posto per contagi giornalieri tra le regioni, secondo il bollettino di domenica 7 novembre: al primo c’è la Campania con 780 casi. Gli attuali positivi sono 7.777, con un incremento di 205 casi. I guariti sono 152, mentre si registrano altre 2 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.048.

I ricoverati sono 362 in tutto (5 in meno di ieri), di cui 320 nei reparti ordinari e 42 in terapia intensiva.

Sul fronte del contagio nelle singole province, Catania ancora in testa con 108, poi Palermo 68 e Messina 57. Siracusa 43, Trapani e Agrigento 20, 18 Caltanissetta, 13 a Ragusa e 12 ad Enna.