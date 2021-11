Sant’Agata Militello, a rischio reparto cardiologia. Interviene deputata regionale Bernardette Grasso

Sul paventato depotenziamento del reparto di cardiologia dell’ospedale di Sant’Agata di Militello nei giorni scorsi interviene la deputata regionale di Forza Italia Bernardette Grasso, con una nota.

“È concreto il rischio circa la chiusura del reparto di cardiologia dell’ospedale di Sant’Agata di Militello. Con un primario che è in ferie per pensionamento, un medico dimesso e un altro con preavviso di aspettativa, è chiaro che le preoccupazioni sono più che fondate.” afferma la Grasso.

“I vertici dell’Asp si sono già attivati e hanno già disposto la mobilità di un cardiologo dal presidio di Patti. Inoltre è stato già bandito il concorso per il ruolo di primario di cardiologia e presto saranno banditi quelli per il reclutamento di cardiologi a tempo indeterminato. Per quello che mi compete farò la mia parte, vigilando come ho sempre fatto in difesa dei presidi ospedalieri dei Nebrodi, affinché si possa attuare quanto previsto per la rete ospedaliera” conclude.