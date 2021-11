San Fratello, convegno sulle truffe agli anziani. Grande partecipazione di giovani volontari del servizio civile

Si è svolto ieri mattina, nell’aula consiliare del comune di San Fratello, il convegno dal titolo “Truffe agli anziani, prevenzione e difesa”, programmato per il 29 ottobre scorso e rinviato a causa del maltempo. All’introduzione al convegno del Presidente del Consiglio comunale Benedetta Morello, è seguito il saluto istituzionale del sindaco Salvatore Sidoti Pinto.

“La Caserma, così come il Comune, deve rappresentare la casa di tutti. Quando incontrate i carabinieri per strada, non abbiate timore, anzi fermatevi a parlare con loro.” Così ha chiuso il suo intervento il Capitano Adolfo Donatiello, Comandante della Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra.

Presenti molti giovani volontari del servizio civile che, pur non essendo i diretti interessati, hanno ascoltato in maniera attenta quanto esposto durante il congegno, con l’intento e l’impegno a far propri quegli insegnamenti e di farsi portavoce per la comunità.

Presente, e come sempre attento alle problematiche della popolazione, il Maresciallo Maggiore Danilo Bottiglione, comandante della locale stazione dei Carabinieri, il comandante della Polizia Municipale Marianna Todaro e rappresentanti dei patronati locali, tra i quali il Consigliere comunale Mariuccia Granza.